Manisa FK firesiz devam
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Manisa FK firesiz devam

Manisa FK firesiz devam
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Profesyonel liglerde 1 yılı aşkın süredir hiç yenilmeyip, geçen sezon TFF 2'nci Lig'de 36 maçta 24 galibiyet, 12 beraberlikle namağlup şampiyonluğa ulaşarak Türkiye'de 29 yıl sonra ilki başaran Manisa Futbol Kulübü, tarihi serisine TFF 1'inci Lig'de de devam ediyor.

Profesyonel liglerde 1 yılı aşkın süredir hiç yenilmeyip, geçen sezon TFF 2'nci Lig'de 36 maçta 24 galibiyet, 12 beraberlikle namağlup şampiyonluğa ulaşarak Türkiye'de 29 yıl sonra ilki başaran Manisa Futbol Kulübü, tarihi serisine  TFF 1'inci Lig'de de devam ediyor. Tarihinde ilk kez TFF 1'inci Lig'de yer alan siyah-beyazlı ekip, ilk hafta İstanbulspor'u deplasmanda 4-3 yendikten sonra dün iç sahada Denizlispor'u da takım kaptanı Nizamettin'in 79'uncu dakikada attığı penaltı golüyle 1-0 mağlup etmeyi başardı. Liglerde 38 maçtır bileği hiç bükülmeyen Manisa FK, ilk 2 haftada kayıpsız 6 puana ulaşarak zirveye otak oldu. Yaptığı iddialı transferlerle bekleme yapmadan Süper Lig'e ulaşmayı hedefleyen Manisa ekibi iddiasını şimdiden kanıtladı. 

Manisa FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, Denizlispor galibiyetinin ardından, "İstanbulspor maçından sonra bu mücadelenin zor olacağını oyuncularımla paylaşmıştık. Rakibimiz ilk haftanın ardından teknik direktör değişikliğine gitti. Transfer yasağını açıp yeni oyuncuları kadrolarına kattılar. Bu onlar için bir özgüven oluşturacaktı. Oyuncularımın gösterdiği özveri, coşku, sabır ve ciddiyetten son derece memnunum. Eğer ilk 6 veya ilk 2'nin içinde olmak istiyorsanız bu tarz maçları kazanmanız gerekiyor. Ligde haftalar geçtikçe her maça daha fazla ciddiyetle hazırlanmak zorundayız. Bu lig Konferans Ligi gibi, Avrupa Ligi gibi zor bir lig. Süper Lig'den yabancıların, tecrübeli yerlilerin olduğu bir lig. Bu ligde başarılı olmamız için çok çalışmamız gerekiyor" dedi.


- Manisa

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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