Manisa FK, Eyüpspor maçının hazırlıklarına başladı
AA, Ahmet Bayram - Spor
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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, 26 Şubat Cumartesi günü Eyüpspor'u konuk edeceği 27. hafta maçının hazırlıklarına başladı.
MANİSA (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, 26 Şubat Cumartesi günü Eyüpspor'u konuk edeceği 27. hafta maçının hazırlıklarına başladı.
Fikri Bayrıl Tesisleri'nde teknik direktör Turgay Altay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından topla dayanıklılık çalışması yapan futbolcular, daha sonra dar alanda pas çalışması yaptı.
Siyah-beyazlı ekip, Eyüpspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.
Manisa FK'de sakatlığı süren Dever Orgill dışında eksik futbolcu bulunmuyor.
AA / Ahmet Bayram - Spor