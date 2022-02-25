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Manisa FK, Eyüpspor maçına hazır

AA, Ahmet Bayram - Spor
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Manisa FK, Eyüpspor maçına hazır

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında yarın Eyüpspor'u konuk edecek Manisa FK, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

MANİSA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında yarın Eyüpspor'u konuk edecek Manisa FK, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Fikri Bayrıl Tesisleri'nde teknik direktör Turgay Altay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, oyuncular ısınma hareketlerinin ardından taktik çalıştı.

Manisa FK'de sakatlığı süren Dever Orgill dışında eksik futbolcu bulunmuyor.

Mümin Özkasap Stadı'nda yarın 13.30'da oynanacak karşılaşmayı hakem Eren Özyemişçioğlu yönetecek. ???????

Manisa FK, Eyüpspor maçına hazır

Manisa FK, Eyüpspor maçına hazır

Manisa FK, Eyüpspor maçına hazır

Manisa FK, Eyüpspor maçına hazır

AA / Ahmet Bayram - Spor

Spor Toto, Eyüpspor, Manisa, Altay, Spor, Haberler

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