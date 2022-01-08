Manisa FK evinde oynayacak

MANİSA (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig'de son 6 maçını kaybetmeyen ve devre arasına 22 puanla 12'nci sırada giren Manisa Futbol Kulübü yarın ikinci yarının ilk haftasında evinde İstanbulspor'la karşı karşıya gelecek.

Mümin Özkasap Stadı'nda Muhammet Ali Metoğlu'nun yöneteceği karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları kapalı tribün 10, kale arkası ise 8 TL olarak belirlendi.Teknik direktör Turgay Altay, ikinci devreye galibiyetle başlamak istediklerini belirterek, "İlk devrenin sonlarına doğru iyi bir çıkış yakalamıştık. Düşme hattından kurtulduk ve üst sıralara doğru tırmandık. Evimizde İstanbulspor'u yenerek iyi gidişimizi sürdürmek istiyoruz" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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