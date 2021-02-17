Manisa FK evinde Niğde Anadolu FK ile oynayacak
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Manisa FK evinde Niğde Anadolu FK ile oynayacak

17.02.2021 12:48 | Son Güncelleme: 17.02.2021 12:48
Manisa FK evinde Niğde Anadolu FK ile oynayacak

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta hafta sonu İnegölspor deplasmanından galibiyetle dönerek şampiyonluk yolunda bir virajı daha kayıpsız atlatan Manisa Futbol Kulübü, yarın evinde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Niğde Anadolu FK ile karşı karşıya gelecek.

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta hafta sonu İnegölspor deplasmanından galibiyetle dönerek şampiyonluk yolunda bir virajı daha kayıpsız atlatan Manisa Futbol Kulübü, yarın evinde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Niğde Anadolu FK ile karşı karşıya gelecek. 

Mümin Özkasap Spor Tesisleri'nde Serkan Önsal'ın yöneteceği maçın başlama düdüğü saat 13.00'te çalacak. Sıralamada 58 puanla en yakın rakibinin 16 puan önünde namağlup lider durumda bulunan siyah-beyazlılarda teknik direktör Serkan Özbalta, evlerinde kayıp yaşamak istediklerini belirterek, "Şampiyonluk yolunda kritik bir maça daha çıkacağız. Kazanıp yolumuza emin adımlarla ilerleyeceğiz" dedi. 

 


- Manisa

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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