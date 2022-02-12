Manisa FK evinde Menemenspor'la karşılaşacak - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manisa FK evinde Menemenspor'la karşılaşacak

Demirören Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Manisa FK evinde Menemenspor'la karşılaşacak

Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 1-0 yenilerek üst sıralara tırmanma şansını kaçıran Manisa Futbol Kulübü yarın Ege derbisinde, alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Nasadoge Menemenspor'u konuk edecek.

Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 1-0 yenilerek üst sıralara tırmanma şansını kaçıran Manisa Futbol Kulübü yarın Ege derbisinde, alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Nasadoge Menemenspor'u konuk edecek. Mümin Özkasap Stadı'nda Abdullah Buğra Taşkınsoy'un yöneteceği müsabaka saat 13.30'da başlayacak.

Karşılaşmanın bilet fiyatları 1'inci kategori 10, 2'nci kategori 8 TL olarak satışa çıktı. Ev sahibi Manisa FK'nın teknik direktörü Turgay Altay, Menemenspor'u yenip yeniden çıkışa geçeceklerini söyledi. Menemenspor'un genç çalıştırıcısı Cenk Laleci ise son olarak Adanaspor'u evlerinde yendiklerini hatırlatarak, "Seri yakalayıp alt sıralarla bağımızı koparmak istiyoruz" dedi.


- İzmir

Demirören Haber Ajansı - Spor

Erzurumspor Kulübü, Spor Toto, Manisa, Ege, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title