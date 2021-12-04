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Manisa FK evinde Kocaelispor'la oynayacak

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Manisa FK evinde Kocaelispor'la oynayacak

Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda Balıkesirspor'la golsüz berabere kalan düşme potasındaki Manisa Futbol Kulübü yarın 15'inci hafta mücadelesinde Kocaelispor'u konuk edecek.

MANİSA (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda Balıkesirspor'la golsüz berabere kalan düşme potasındaki Manisa Futbol Kulübü yarın 15'inci hafta mücadelesinde Kocaelispor'u konuk edecek. Mümin Özkasap Stadı'nda Çağdaş Altay'ın yöneteceği müsabaka saat 13.30'da başlayacak. Teknik direktör Tugay Altay, Kocaelispor'u yenip düşme hattından kurtulacaklarını söyledi. Altay, "Bizim için her maç çok kritik. Evimizde kayıp yaşamak istemiyoruz. Son 2 maçta 4 puan aldık. Bu maçı da kazasız atlatıp önümüze güvenle bakmak istiyoruz" dedi.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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