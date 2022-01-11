Manisa FK, Erhan Çelenk'le imzaladı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manisa FK, Erhan Çelenk'le imzaladı

Manisa FK, Erhan Çelenk'le imzaladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, Süper Lig ekiplerinden Altay'ya yollarını ayıran kanat oyuncusu Erhan Çelenk'i resmen kadrosuna dahil etti.

MANİSA (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, Süper Lig ekiplerinden Altay'ya yollarını ayıran kanat oyuncusu Erhan Çelenk'i resmen kadrosuna dahil etti. Dün Yasin Pehlivan'ı açıklayan siyah-beyazlılar, Erhan için, "Ailemize hoş geldin" ifadesini kullandı. Son 1.5 sezonu Altay'da geçiren 32 yaşındaki futbolcu, Akçaabat Sebatspor, Kahramanmaraşspor, Darıca Gençlerbirliği, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Gaziantep FK ve Akhisarspor'da da top koşturdu.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title