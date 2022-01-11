Manisa FK, Erhan Çelenk'le imzaladı

MANİSA (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, Süper Lig ekiplerinden Altay'ya yollarını ayıran kanat oyuncusu Erhan Çelenk'i resmen kadrosuna dahil etti. Dün Yasin Pehlivan'ı açıklayan siyah-beyazlılar, Erhan için, "Ailemize hoş geldin" ifadesini kullandı. Son 1.5 sezonu Altay'da geçiren 32 yaşındaki futbolcu, Akçaabat Sebatspor, Kahramanmaraşspor, Darıca Gençlerbirliği, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Gaziantep FK ve Akhisarspor'da da top koşturdu.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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