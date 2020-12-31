Manisa FK devreyi yenilgisiz lider tamamladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Manisa FK devreyi yenilgisiz lider tamamladı

31.12.2020 10:16 | Son Güncelleme: 31.12.2020 10:21
Manisa FK devreyi yenilgisiz lider tamamladı

MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Sarıyer ile 1-1 berabere kalan Manisa Futbol Kulübü, sezonun ilk devresini namağlup lider tamamladı.

MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Sarıyer ile 1-1 berabere kalan Manisa Futbol Kulübü, sezonun ilk devresini namağlup lider tamamladı. Oynadığı 18 maçta sadece 3 beraberlik elde eden siyah-beyazlılar, 15 galibiyetle 48 puan topladı. Gelecek haftayı bay geçecek Ege ekibi, Türkiye profesyonel liglerinin yenilgisiz tek takımı olurken, rakip ağlara da 56 gol bıraktı. Manisa Futbol Kulübü oynadığı her maçta gol sevinci yaşadı, kalesinde ise 14 gol gördü. Geçen sezon 2'nci Lig Play-Off finalinde Tuzlaspor'a seri penaltılar sonucu kaybeden Manisa FK, şimdiden şampiyonluğun en güçlü adayı haline geldi.

Teknik Direktör Serkan Özbalta, devre arasına avantajlı girdiklerini ifade etti. Yoğun bir maç takvimi geçirdiklerini anlatan Serkan Özbalta, "Sarıyer karşılaşmasını da kazanmak istiyorduk. Son olarak oynadığımız Gümüşhanespor maçında fazla yıprandık. Hem oradaki iklim şartlarından dolayı hem de oyuncularımın insanüstü bir çabayla maçı çevirmesi son dakika golüyle, kolay değildi. Tüm futbolcularımı alınlarından öpüyorum. Namağlup bir şekilde devre arasına giriyoruz. Ancak her ligin ikinci devreleri zorlu geçer. Biz şampiyon olmak istiyorsak ciddiyeti elden bırakmayacağız" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Öznur Çalık Mehmet Nuri Cahit Özkan Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Berk Oktay Acun Ilıcalı Gülben Ergen Kenan İmirzalıoğlu
Spor Erol Bulut Güven Yalçın Abdullah Avcı Arda Kardeşler Bahattin Şimşek
Tüm Haberler Türk Ocak Maltepe Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Manisa FK devreyi yenilgisiz lider tamamladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.12.2020 10:26:19. #1.15#
title