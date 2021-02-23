Manisa FK deplasmanda terleyecek
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Manisa FK deplasmanda terleyecek

23.02.2021 12:13 | Son Güncelleme: 23.02.2021 12:17
Manisa FK deplasmanda terleyecek

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta bu sezon Türkiye'de futbol liglerinin tek namağlup takımı olarak uzak ara şampiyonluğa koşan Manisa Futbol Kulübü, 25'inci hafta karşılaşmasında yarın Ergene Velimeşespor'a konuk olacak.

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta bu sezon Türkiye'de futbol liglerinin tek namağlup takımı olarak uzak ara şampiyonluğa koşan Manisa Futbol Kulübü, 25'inci hafta karşılaşmasında yarın Ergene Velimeşespor'a konuk olacak. Mustafa Kemal Atatürk Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak maçta Erhan Kutlu düdük çalacak. Sıralamada 61 puanla liderlik koltuğunda oturup şampiyonluğu garantilemeye çok yaklaşan siyah-beyazlıların teknik direktörü Serkan Özbalta, zorlu bir maça çıkacaklarını söyledi. En yakın takipçileri Hekimoğlu Trabzon ile aralarında 19 puan fark bulunduğunu hatırlatan Özbalta, "Avantajımızı korumak istiyoruz. Mutlaka kazanmalıyız. Her maça aynı ciddiyetle hazırlanıyoruz" diye konuştu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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