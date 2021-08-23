Manisa FK-Denizlispor maçının ardından
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Manisa FK-Denizlispor maçının ardından

Manisa FK-Denizlispor maçının ardından
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1. Lig'in 2. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında ağırladığı Denizlispor'u 1-0 mağlup ederek, puanını 6'ya yükseltti.

TFF 1. Lig'in 2. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında ağırladığı Denizlispor'u 1-0 mağlup ederek, puanını 6'ya yükseltti.

Maçın ardından basın toplantısında her iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu. İstanbulspor maçından sonra Denizlispor maçını da kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Manisa FK Teknik Sorumlusu Mehmet Mesut Tüfenkoğlu, "Bu maçın zor geçeceğini biliyorduk. Denizlispor'da yeni hoca değişikliği ve yeni transferlerle farklı oluşum içerisinde olup, maça farklı çıkacaklarını tahmin ediyorduk. Bunun neticesinde zor olan maçı baskımızla kendi lehimize çevirmeyi bildik. Maçın birinci devresinde karşımızda futbol oynamayı değil, futbol oynatmamayı isteyen bir Denizlispor vardı. Ama biz baskımızı devam ettirdik. İkinci devrede ise kazandığımız bir penaltıyla maçı lehimize çevirmeyi sağladık. Teknik heyetimizi ve tüm sporcu arkadaşlarımızı mücadelelerinden dolayı kutluyorum" diye konuştu.

Denizlispor cephesi

Tüm oyuncularını göstermiş olduğu mücadeleden dolayı kutlayarak sözlerine başlayan Denizlispor Teknik Sorumlusu Serhat Gülpınar, "Bugün bütün oyuncularım inanılmaz bir özveri ve mücadele gösterdiler. Oyunun genelinde nasıl doğru bir savunma yapılması gerekiyorsa onu en iyi şekilde yaptıklarını düşünüyorum. Hafta içi çalıştıklarımızı çok iyi uyguladılar. Belki şansımız olsa bir golümüz de olabilirdi. Önemli olan ilerisi için verdiğimiz mesajdı. Bu da bizi fazlasıyla memnun etti. Penaltı pozisyonuna geline inşallah penaltıdır. Penaltı değilse, oyuncularımızın emeğine çok yazık olur. Daha izlemedim ama penaltı olmadığına ilişkin çok sayıda mesaj aldım. Burada 3 puanı bıraktık ama ilerisi için çok iyi sinyaller aldık. İnşallah bu da ileride çok daha iyi geri dönüş şeklinde olacaktır" dedi. - MANİSA

Manisa FK-Denizlispor maçının ardından

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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