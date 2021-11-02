Manisa FK'de kadro dışı bırakılan 5 futbolcu takıma döndü - Haberler Spor
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Manisa FK'de kadro dışı bırakılan 5 futbolcu takıma döndü

AA / Ahmet Bayram - Haberler | Spor
Manisa FK'de kadro dışı bırakılan 5 futbolcu takıma döndü

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'de kadro dışı bırakılan 5 futbolcunun takıma döndüğü bildirildi.

MANİSA (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'de kadro dışı bırakılan 5 futbolcunun takıma döndüğü bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kadro dışı bırakılan Kubilay Aktaş, Anıl Koç, Andre Sousa, Sadi Karaduman ve Kemal Rüzgar, yönetim kurulu ve teknik heyetin aldığı kararla takıma döndü.

Futbolcuların, yeniden takımla çalışmalara başlayacağı belirtildi.

Manisa FK'de 17 Ekim'de iç sahada oynanan ve 3-0 kaybedilen Adanaspor maçı sonrası teknik direktör Naci Şensoy ile sportif direktör Serkan İşyapan'ın görevine son verilmiş, 5 futbolcu da kadro dışı bırakılmıştı.

AA / Ahmet Bayram - Spor Haberleri
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