Manisa fk'dan tff başkanı özdemir'e ziyaret
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'un iddialı ekipkerinden Manisa Futbol Kulübü'nde Başkan Mevlüt Aktan, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'e nezaket ziyaretinde bulundu.
Manisa'ya kazandırmak istedikleri yeni stadyum projesi hakkında da TFF Başkanı Nihat Özdemir'i bilgilendiren Aktan, "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanımız Nihat Özdemir'e, şahsıma ve kulübümüze gösterdiği sıcak yaklaşımdan dolayı teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Nihat Özdemir ise, "Spor tesisleriyle ilgili olarak hazırlanan kitapçığı dikkatle inceledim. Manisa'ya gerçekten çok modern spor tesisleri kazandırılmış. Başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Manisa Futbol Kulübü'nün hedefleri ve hayata geçirmek istediği projeler beni de heyecanlandırdı. Bundan sonraki süreçte Manisa FK adıyla Türk futboluna hizmet verecek olan kulübe başarılar diliyorum" dedi.