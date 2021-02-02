Manisa FK'dan son gün 2 takviye geldi
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Manisa FK'dan son gün 2 takviye geldi

02.02.2021 12:36 | Son Güncelleme: 02.02.2021 12:40
Manisa FK'dan son gün 2 takviye geldi

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Manisa Futbol Kulübü, ara transferin son gününde iki futbolcuya imza attırdı.

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Manisa Futbol Kulübü, ara transferin son gününde iki futbolcuya imza attırdı.

Siyah-beyazlılar Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'dan golcü Kemal Rüzgar ile Sancaktepe Futbol Kulübü'nde kaleci Hüseyin Yılmaz'ı resmen kadroya dahil etti. İki futbolcuyla 2,5'ar yıllık sözleşme imzalandı. Manisa FK golcüsü Tayyip Kanarya'yı ise Aksaray Belediyespor'a kiraladı. Ligde 51 puanla namağlup liderliğini sürdüren siyah-beyazlılar yarın Kocaelispor deplasmanına çıkacak. Kocaeli Stadı'nda Alper Akarsu'nun yöneteceği müsabaka saat 13.00'te başlayacak.


- Manisa
Manisa FK'dan son gün 2 takviye geldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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