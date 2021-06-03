Manisa FK'dan imza şov

TFF 1'inci Lig'e ilk kez yükseldiği yeni sezona direkt Süper Lig hedefiyle iddialı bir giriş yapmak isteyen Manisa Futbol Kulübü transferlerine başladı.

TFF 1'inci Lig'e ilk kez yükseldiği yeni sezona direkt Süper Lig hedefiyle iddialı bir giriş yapmak isteyen Manisa Futbol Kulübü transferlerine başladı.

Önce Yılport Samsunspor'dan Veli Çetin, ardından Gzt Giresunspor'dan Sadi Karaduman'ı resmen kadrosuna dahil eden siyah-beyazlılar, 3 oyuncuya daha imza attırdı. Manisa FK, son 5 sezondur Süper Lig temsilcisi Atakaş Hatayspor'un formasını giyen kanat oyuncusu Selim Ilgaz, Süper Lig'den küme düşen Yukatel Denizlisporlu orta saha Kubilay Aktaş ve Eskişehirspor'un genç savunmasıcı Bedirhan Altunbaş'ı resmen renklerine bağladı. Ege ekibi 3 futbolcuyla da 3'er yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

- Manisa

Kaynak: Demirören Haber Ajansı