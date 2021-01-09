Manisa FK'dan 3 takviye
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Manisa FK'dan 3 takviye

09.01.2021 12:02 | Son Güncelleme: 09.01.2021 12:07
Manisa FK'dan 3 takviye

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk yarısını en yakın rakibi Hekimoğlu Trabzon'a 12 puan fark atarak lider tamamlayan Manisa Futbol Kulübü 3 transfere imza attı.

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk yarısını en yakın rakibi Hekimoğlu Trabzon'a 12 puan fark atarak lider tamamlayan Manisa Futbol Kulübü 3 transfere imza attı.

Siyah-beyazlılar Etimesgut Belediyespor'dan Batuhan Tur ve Mikail Koçak ile Ankara Demirspor'dan Okan Eken'i kadrosuna dahil etti. Defansta görev yapan 28 yaşındaki Batuhan, kariyerine Gençlerbirliği'nde başladı. Hacattepe ve Tavşanlı Linyit'te de oynayan Batuhan bu sezon Etmisegut Belediyespor'da 19 lig maçına çıktı. Mikail ise Ankaraspor'da profesyonel olup Keçiörengücü ve Bugsaşspor formalarını terletti. Mikail bu sezon 15 maçta görev yapıp 1 kez ağları havalandırdı. 

Kestel Belediyespor'da futbola başlayan 28 yaşındaki golcü Okan ise Zonguldak Kömürspor, Ankara Keçiörengücü, Sarıyer ve Sakaryaspor'da forma giydi. Okan, Ankara Demirspor formasıyla 10 karşılaşmada 4 kez fileleri sarstı.

Öte yandan kulüpten golcü Serdar Deliktaş'la ilgili bir açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Serdar Deliktaş, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yaklaşık 6 hafta sahalardan uzak kalacaktır. Başarılı oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce aramıza dönmesini diliyoruz" dendi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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