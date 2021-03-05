Manisa FK'dan 10 kişiyle 1 puan
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Manisa FK'dan 10 kişiyle 1 puan

05.03.2021 11:56 | Son Güncelleme: 05.03.2021 11:56
Manisa FK'dan 10 kişiyle 1 puan

MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluğa koşan Manisa Futbol Kulübü yaklaşık 55 dakika 10 kişi oynadığı maçta evinde Ankara Demirspor'la 1-1 berabere kaldı.

MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluğa koşan Manisa Futbol Kulübü yaklaşık 55 dakika 10 kişi oynadığı maçta evinde Ankara Demirspor'la 1-1 berabere kaldı. Namağlup unvanını koruyan siyah-beyazlılar, en yakın rakibi 24Erzincanspor'un 18 puan önünde liderliği sürdürdü. Mutlu sona çok yakın olan Ege ekibinde Teknik Direktör Serkan Özbalta, 1 kişi eksikle iyi bir mücadele gösterdiklerini dile getirdi.

Alınan 1 puanın iyi olduğunu dile getiren Özbalta, "Galip gelinmiş gibi bir oyun sergiledik. Sezon öncesi paylaştığımız gibi oyuncularla, ekibimle, başkanımızla aynı yerde buluştuğumuzu görüyorum. Tabii taşlı yollar, dikenli yollar olacak. Bu yollardan giderken bu gibi aksi durumlarla elbette karşılaşacağız. Oyuncularım iyi işler çıkardı. Gelişmeye ve büyümeye devam etmek lazım. Mücadelemiz sürecek ve hedefe ulaşacağız" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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