Manisa FK'da yüksek tempo
Manisa Futbol Kulübü, Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde bu sabah gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.
25.06.2020 13:45 | Son Güncelleme: 25.06.2020 14:02
Manisa Futbol Kulübü, Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde bu sabah gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.
TFF 2. Lig ekiplerinden Manisa FK'da, Teknik Direktör Cihat Arslan yönetiminde gerçekleşen sabah antrenmanı ısınma hareketleri ve 5'e 2 oyunla başladı. Aerobik koşunun ardından antrenman dar alanda oynanan üç kaleli oyunla sona erdi. - MANİSA
Kaynak: İHA