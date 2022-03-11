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Manisa FK'da Veli şoku

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Manisa FK'da Veli şoku

Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta Adanaspor'a deplasmanda 2-0 yenilip, pazar günü evinde lider Ankaragücü'yle oynaması gereken maç yurt genelindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 1 hafta ertelenen Manisa Futbol Kulübü, Veli Çetin'in sakatlığına üzüldü.

MANİSA (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta Adanaspor'a deplasmanda 2-0 yenilip, pazar günü evinde lider Ankaragücü'yle oynaması gereken maç yurt genelindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 1 hafta ertelenen Manisa Futbol Kulübü, Veli Çetin'in sakatlığına üzüldü. Siyah-beyazlılarda bu sezon 13 maçta forma giyen 27 yaşındaki defans oyuncusu antrenmanda sakatlandı. Çekilen MR'ında sağ bacak arka adalesinde ikinci derecede yırtık tespit edilen tecrübeli futbolcunun 4-6 hafta arasında yeşil sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Veli, sezonun son maçlarında takıma dönebilecek.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Ankaragücü, Spor Toto, Adanaspor, Manisa, Spor, Haberler

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