Manisa FK'da vedalar sürüyor

TFF 1'inci Lig'in yeni ekibi Manisa Futbol Kulübü, yaptığı transferler sonrası geçen sezon 2'nci Lig'de namağlup şampiyon olan kadrosundan isimlerle yollarını ayırmayı sürdürüyor.

TFF 1'inci Lig'in yeni ekibi Manisa Futbol Kulübü, yaptığı transferler sonrası geçen sezon 2'nci Lig'de namağlup şampiyon olan kadrosundan isimlerle yollarını ayırmayı sürdürüyor. Siyah-beyazlı yönetim, geçen sezonki kadrodan Mikail Koçak ve Batuhan Tur'la da yollarını ayırdıkları açıkladı. Yeni sezon öncesi antrenmanlara Halil Onumtmak Tesisleri'nde başlayan Manisa FK, 7-19 Temmuz tarihleri arasında Afyonkarahisar'da birinci etap kampını yapacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı