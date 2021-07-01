Manisa FK'da vedalar sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Manisa FK'da vedalar sürüyor

Manisa FK'da vedalar sürüyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig'in yeni ekibi Manisa Futbol Kulübü, yaptığı transferler sonrası geçen sezon 2'nci Lig'de namağlup şampiyon olan kadrosundan isimlerle yollarını ayırmayı sürdürüyor.

TFF 1'inci Lig'in yeni ekibi Manisa Futbol Kulübü, yaptığı transferler sonrası geçen sezon 2'nci Lig'de namağlup şampiyon olan kadrosundan isimlerle yollarını ayırmayı sürdürüyor. Siyah-beyazlı yönetim, geçen sezonki kadrodan Mikail Koçak ve Batuhan Tur'la da yollarını ayırdıkları açıkladı. Yeni sezon öncesi antrenmanlara Halil Onumtmak Tesisleri'nde başlayan Manisa FK, 7-19 Temmuz tarihleri arasında Afyonkarahisar'da birinci etap kampını yapacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Elmalı davasına spor camiasından çığ gibi tepki yağdı
Elmalı davasına spor camiasından çığ gibi tepki yağdı
Son Dakika: Bakan Koca'dan sporseverlere müjde: Spor müsabakaları, sayıları belirlenerek tedbirlerle seyircili oynanabilecek
Son Dakika: Bakan Koca'dan sporseverlere müjde: Spor müsabakaları, sayıları belirlenerek tedbirlerle seyircili oynanabilecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Seda Sayan İbrahim Selim Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ali Koç Mesut Özil Diego Costa Taylan Antalyalı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Manisa FK'da vedalar sürüyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 11:03:12. #1.15#

title