Manisa FK'da Ümit'e veda
TFF 1'inci Lig'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi Afyonkarahisar kampını sürdüren Manisa Futbol Kulübü, geçen sezon 2'nci Lig'deki şampiyon kadrosundan Ümit Kurt'la yollarını ayırdığını açıkladı.
TFF 1'inci Lig'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi Afyonkarahisar kampını sürdüren Manisa Futbol Kulübü, geçen sezon 2'nci Lig'deki şampiyon kadrosundan Ümit Kurt'la yollarını ayırdığını açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüp, 1.5 yıldır forma giydiği takımda geçen sezon 23 maçta görev yapan 30 yaşındaki futbolcu için teşekkür mesajı yayınladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı