HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Manisa FK'da tempo arttı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta lider Yılport Samsunspor'un 10 puan gerisinde Play-Off mücadelesi veren 2'nci sıradaki Manisa Futbol Kulübü'nde tempo arttı.

Manisa FK'da tempo arttı
20.06.2020 11:12 | Son Güncelleme: 20.06.2020 11:16

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta lider Yılport Samsunspor'un 10 puan gerisinde Play-Off mücadelesi veren 2'nci sıradaki Manisa Futbol Kulübü'nde tempo arttı. Koronavirüs salgını arasının ardından temmuz ayında sahalara dönmeye hazırlanan siyah-beyazlılar günde çift idman gerçekleştirirken, teknik direktör Cihat Arslan futbolcuların performansından memnun olduğunu söyledi. Futbola dönecekleri günü özlemle beklediklerini ifade eden deneyimli çalıştırıcı, "Sezon sonunda bir üst lige çıkmak için var gücümüzle mücadele edeceğiz. Çalışmalarımız yoğun" ifadelerini kullandı. Ege ekibi kalan 6 haftada Afjet Afyonspor, Çorum FK, Amid Sportif (D), GMG Kırklarelispor, İnegölspor (D) ve Sancaktepe FK ile karşı karşıya gelecek.

LİSANSI YENİLEDİ

Manisa Futbol Kulübü, Futbol Federasyonu Ulusal Kulüp Lisans Kurulu'nun ilk toplantısında kulüp lisansını yenilemeye hak kazandı. Siyah-beyazlılar, 2'nci Lig'de lisans almaya hak kazanan 5 kulüpten biri oldu. Kurul, belirlenen sürede kriterleri yerine getiremeyen kulüplere lisans yenilemeleri için ek süre verdi. Lisans alamayan kulüpler yeni sezonda 3 puan silme cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Seyircisiz maçta Başakşehirli Demba Ba'nın kafasına tribünden su şişesi atıldı Spor
Seyircisiz maçta Başakşehirli Demba Ba'nın kafasına tribünden su şişesi atıldı
Minik oyuncu Beren Gökyıldız'ın futbol bilgisi Arjantinlileri şaşkına çevirdi Spor
Minik oyuncu Beren Gökyıldız'ın futbol bilgisi Arjantinlileri şaşkına çevirdi
Sol bek arayan G.Saray, Terim'in raporu doğrultusunda Caner Erkin'i gündemine aldı Spor
Sol bek arayan G.Saray, Terim'in raporu doğrultusunda Caner Erkin'i gündemine aldı
Yolanthe Cabau'nun sosyal medyadan paylaştığı kaslı vücudu, görenleri kendisine hayran bıraktı Spor
Yolanthe Cabau'nun sosyal medyadan paylaştığı kaslı vücudu, görenleri kendisine hayran bıraktı
Fenerbahçe'den resmi Obradovic açıklaması: Ailesiyle görüşüp kararını gelecek hafta bildirecek Spor
Fenerbahçe'den resmi Obradovic açıklaması: Ailesiyle görüşüp kararını gelecek hafta bildirecek
Galatasaray'ın Riva projesindeki 509 villanın 430'u satıldı Spor
Galatasaray'ın Riva projesindeki 509 villanın 430'u satıldı
Max Kruse: Şubat ayından bu yana maaşımı alamadığım için Fenerbahçe'den ayrıldım
Max Kruse: Şubat ayından bu yana maaşımı alamadığım için Fenerbahçe'den ayrıldım
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Daniel Guiza, eski günlerini arıyor
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Daniel Guiza, eski günlerini arıyor
Rusya Premier Ligi'nde Sochi, Rostov'u 10-1 yendi
Rusya Premier Ligi'nde Sochi, Rostov'u 10-1 yendi
Sergiy Rebrov'un avukatı Emin Özkurt, Fenerbahçe iddialarını yalanladı
Sergiy Rebrov'un avukatı Emin Özkurt, Fenerbahçe iddialarını yalanladı
'Bırakmam seni' kampanyasına destek olan iki Beşiktaş taraftarının mektubu müzede sergilenecek
"Bırakmam seni" kampanyasına destek olan iki Beşiktaş taraftarının mektubu müzede sergilenecek
Fenerbahçeli Ozan Tufan'a verilen 2 maçlık men cezası 1 maça indirildi
Fenerbahçeli Ozan Tufan'a verilen 2 maçlık men cezası 1 maça indirildi
PSG'li Neymar, sözleşme fesihi nedeniyle 50 milyon TL ödeyecek
PSG'li Neymar, sözleşme fesihi nedeniyle 50 milyon TL ödeyecek
Alman futbolcu Leroy Sane, Manchester City'den ayrılıyor
Alman futbolcu Leroy Sane, Manchester City'den ayrılıyor
Beşiktaş'ta Boateng, Vida, Dorukhan ve Douglas Denizlispor maçı kadrosuna alınmadı
Beşiktaş'ta Boateng, Vida, Dorukhan ve Douglas Denizlispor maçı kadrosuna alınmadı
Juventus, Temmuz'da sahalara dönecek Merih Demiral'ı Şampiyonlar Ligi listesine ekleyecek
Juventus, Temmuz'da sahalara dönecek Merih Demiral'ı Şampiyonlar Ligi listesine ekleyecek
Başakşehirli Martin Skrtel, Galatasaray maçında forma giyemeyecek
Başakşehirli Martin Skrtel, Galatasaray maçında forma giyemeyecek
Galatasaray, karton taraftarlarının arasında unutulmaz basketbolcu Kobe Bryant'a da yer verdi
Galatasaray, karton taraftarlarının arasında unutulmaz basketbolcu Kobe Bryant'a da yer verdi
Galatasaray'ın gündemindeki Hakan Mert Yandaş, Fenerbahçe'ye çok yakın
Galatasaray'ın gündemindeki Hakan Mert Yandaş, Fenerbahçe'ye çok yakın
Beşiktaş'ın gündemindeki Aboubakar, Porto'da kadro dışı kaldı
Beşiktaş'ın gündemindeki Aboubakar, Porto'da kadro dışı kaldı
Sörfçü Blaze Angel Roberts'ın hesabını ele geçiren Türk hacker'lar, cinsel içerikli videolarını paylaştı
Sörfçü Blaze Angel Roberts'ın hesabını ele geçiren Türk hacker'lar, cinsel içerikli videolarını paylaştı
Ameliyat olan Muslera, Florya'daki antrenmanı ziyaret ederek takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı
Ameliyat olan Muslera, Florya'daki antrenmanı ziyaret ederek takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı
Medipol Başakşehir, geriye düştüğü maçta Ankaragücü'nü 2-1 yendi
Medipol Başakşehir, geriye düştüğü maçta Ankaragücü'nü 2-1 yendi
Erol Bulut'un paylaşımındaki Fatih Terim detayı, G.Saray taraftarının tepkisini çekti
Erol Bulut'un paylaşımındaki Fatih Terim detayı, G.Saray taraftarının tepkisini çekti
Fatih Terim, eksikler nedeniyle Lemina'yı stoper kullanıp Belhanda'ya ilk 11'de şans verecek
Fatih Terim, eksikler nedeniyle Lemina'yı stoper kullanıp Belhanda'ya ilk 11'de şans verecek
Iniesta'nın heykelinin çıplak hali şaşırttı
Iniesta'nın heykelinin çıplak hali şaşırttı
Necip Uysal, 'kilo aldı' diye eleştirilen takım arkadaşı Güven Yalçın'a destek çıktı
Necip Uysal, "kilo aldı" diye eleştirilen takım arkadaşı Güven Yalçın'a destek çıktı
Max Kruse'nin Emre Belözoğlu'yla tartışması, ayrılık kararı almasını netleştirdi
Max Kruse'nin Emre Belözoğlu'yla tartışması, ayrılık kararı almasını netleştirdi
Fenerbahçe, Obradovic'te mutlu sona ulaştı! Takım bütçesi 20 milyon euro olacak
Fenerbahçe, Obradovic'te mutlu sona ulaştı! Takım bütçesi 20 milyon euro olacak
Bakan Kasapoğlu'ndan Süper Lig kulüplerine ödeme müjdesi: Bugün ve haftaya yayıncı kuruluş ödeme yapacak
Bakan Kasapoğlu'ndan Süper Lig kulüplerine ödeme müjdesi: Bugün ve haftaya yayıncı kuruluş ödeme yapacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Donald Trump Devlet Bahçeli Mehmet Özhaseki Adil Karaismailoğlu
Magazin Lara Alişan Murat Boz Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Okan Buruk Fatih Terim Sergen Yalçın Fernando Muslera
Daha Fazla Su Lgs Milli Zeytinburnu
Şu an buradasınız: Manisa FK'da tempo arttı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.6.2020 11:39:46. #1.15#
title