Manisa FK'da tek hedef 3 puan
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Manisa FK'da tek hedef 3 puan

08.12.2020 14:51 | Son Güncelleme: 08.12.2020 14:56
Manisa FK'da tek hedef 3 puan

Manisa Futbol Kulübü, Misli.com 2. Lig Beyaz Grup 14. hafta karşılaşmasında sahasında Uşakspor'u konuk edecek.

Manisa Futbol Kulübü, Misli.com 2. Lig Beyaz Grup 14. hafta karşılaşmasında sahasında Uşakspor'u konuk edecek. Manisa FK, rakibini yenerek hem haftayı 3 puanla kapatmak hem de namağlup unvanını devam ettirmek istiyor.

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup 14. hafta mücadelesinde Manisa Futbol Kulübü, yarın sahasında Uşakspor'u konuk edecek. Mümin Özkasap Stadı'nda oynanacak mücadele saat 13.00'te başlayacak. Ligde 37 puanla namağlup liderliğini sürdüren Manisa Futbol Kulübü, Uşakspor maçını da kazanarak haftayı 3 puanla kapatmak istiyor. Manisa FK ligde oynadığı 13 karşılaşmanın 12'sinden galibiyetle ayrılırken sadece bir maçta berabere kaldı ve hiç yenilgi yüzü görmedi.

KARŞILAŞMAYI CAN CENGİZ YÖNETECEK

Manisa Futbol Kulübü ile Uşakspor arasında oynanacak mücadeleyi hakem Can Cengiz yönetecek. Karşılaşmada Cengiz'in yardımcılıklarını Fatih Karatağ ve Ferhat Çalar yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Alirıza Altunbakır.

(İHA)

Manisa FK'da tek hedef 3 puan

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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