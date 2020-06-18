Manisa FK'da sıkı tempo
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Manisa FK'da sıkı tempo

Çarşamba gününü çift antrenmanla tamamlayan Manisa FK, bugün de rejenerasyon antrenmanıyla hazırlıklarını sürdürdü.

Manisa FK'da sıkı tempo
18.06.2020 10:52 | Son Güncelleme: 18.06.2020 11:11

Çarşamba gününü çift antrenmanla tamamlayan Manisa FK, bugün de rejenerasyon antrenmanıyla hazırlıklarını sürdürdü.

TFF 2. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor. Çarşamba gününü sabah ve akşam antrenmanıyla tamamlayan ekip, Halil Onultmak Spor Tesislerinde bu sabah gerçekleştirdiği rejenerasyon antrenmanıyla hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Cihat Arslan yönetimindeki siyah beyazlı ekip yarın gerçekleştireceği çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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