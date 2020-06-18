Manisa FK'da sıkı tempo Çarşamba gününü çift antrenmanla tamamlayan Manisa FK, bugün de rejenerasyon antrenmanıyla hazırlıklarını sürdürdü.

Çarşamba gününü çift antrenmanla tamamlayan Manisa FK, bugün de rejenerasyon antrenmanıyla hazırlıklarını sürdürdü.

TFF 2. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor. Çarşamba gününü sabah ve akşam antrenmanıyla tamamlayan ekip, Halil Onultmak Spor Tesislerinde bu sabah gerçekleştirdiği rejenerasyon antrenmanıyla hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Cihat Arslan yönetimindeki siyah beyazlı ekip yarın gerçekleştireceği çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

(İHA)

Kaynak: İHA