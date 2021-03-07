Manisa FK'da Sancaktepe hazırlıkları devam ediyor
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Manisa FK'da Sancaktepe hazırlıkları devam ediyor

07.03.2021 18:12 | Son Güncelleme: 07.03.2021 18:16
Manisa FK'da Sancaktepe hazırlıkları devam ediyor

Türkiye'deki profesyonel liglerde tek namağlup takım olan Misli.com 2. Lig Beyaz Grup lideri Manisa FK, Çarşamba günü deplasmanda karşılaşacağı Sancaktepe FK karşılaşmasının hazırlarını devam ettiriyor.

Türkiye'deki profesyonel liglerde tek namağlup takım olan Misli.com 2. Lig Beyaz Grup lideri Manisa FK, Çarşamba günü deplasmanda karşılaşacağı Sancaktepe FK karşılaşmasının hazırlarını devam ettiriyor.

Manisa Futbol Kulübü, Misli.com 2. Lig Beyaz Grup 27. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Sancaktepe FK maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Halil Onultmak Tesisleri'nde Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde gerçekleşen antrenmanda Manisa FK'lı futbolcular topla dayanıklılık çalışması yaptı.

Manisa Futbol Kulübü, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Manisa FK, 10 Mart Çarşamba Günü İstanbul takımlarından Sancaktepe FK ile İstanbul Sancaktepe 15 Temmuz Stadyumunda saat 14.00'da karşılaşacak.

Manisa FK ligde oynadığı 25 maçın 20'sinden galibiyetle 5'inden de beraberlikle ayrılarak 65 puanla açık ara liderliğini devam ettiriyor. Lig ikincisiyle arasında 18 puan fark bulunan Manisa FK, emin adımlarla TFF 1. Lig'e doğru giderken puan kaybı yaşamadan Sancaktepe mücadelesinden de 3 puanla ayrılmak istiyor. - MANİSA

Manisa FK'da Sancaktepe hazırlıkları devam ediyor
Manisa FK'da Sancaktepe hazırlıkları devam ediyor
Manisa FK'da Sancaktepe hazırlıkları devam ediyor
Manisa FK'da Sancaktepe hazırlıkları devam ediyor
Manisa FK'da Sancaktepe hazırlıkları devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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