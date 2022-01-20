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Manisa FK'da rota Ozegovic

Manisa FK'da rota Ozegovic
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

SPOR Toto 1'inci Lig'de ara transfer döneminde golcü arayışlarını sürdüren Manisa Futbol Kulübü, Adanaspor'dan ayrılan Ognjen Ozegovic'i transfer ediyor.

MANİSA (DHA) -

SPOR Toto 1'inci Lig'de ara transfer döneminde golcü arayışlarını sürdüren Manisa Futbol Kulübü, Adanaspor'dan ayrılan Ognjen Ozegovic'i transfer ediyor. Son 1.5 yıldır Adana'da forma giyerek geçen sezon 14, bu sezon ilk yarıda 5 gol atan 27 yaşındaki Bosna Hersekli futbolcunun kendisine Bursaspor da talip olmasına rağmen Manisa'ya yakın olduğu öğrenildi. Bursaspor'un bu gelişme üzerine transferden vazgeçtiği belirtildi. Ozegovic'in imza atarak takıma katılması bekleniyor. Siyah-beyazlıların kulüp bulmasını istediği Fransız sağ kanat Guevin Tormin'in ise Ankara Keçiörengücü'ne kiralık gideceği öğrenildi.


- Manisa

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

Bursaspor, Spor Toto, Adanaspor, Manisa, Spor, Haber

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