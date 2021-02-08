Manisa FK'da Özbalta kendinden emin
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Manisa FK'da Özbalta kendinden emin

08.02.2021 11:02 | Son Güncelleme: 08.02.2021 11:06
Manisa FK'da Özbalta kendinden emin

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta dün evinde 1-0 öne geçtiği maçta Afjet Afyonspor'la 1-1 berabere kalan 55 puanlı lider Manisa Futbol Kulübü'nde teknik direktör Serkan Özbalta, sezon sonunda hedefe ulaşacaklarını söyledi.

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta dün evinde 1-0 öne geçtiği maçta Afjet Afyonspor'la 1-1 berabere kalan 55 puanlı lider Manisa Futbol Kulübü'nde teknik direktör Serkan Özbalta, sezon sonunda hedefe ulaşacaklarını söyledi.

Tüm liglerde namağlup tek takım olan siyah beyazlı ekibin teknik patronu Özbalta, "Dirençli bir takımla karşılaşacağımızı biliyorduk. İkinci yarıda dalgalanmalar olabileceğini söylemiştim. Alınan 1 puanı kazanç olarak görüyorum. Allah'a şükürler olsun yenilmeyen bir takımız. Önemli olan sezon sonu ipi göğüslemek. Sezon sonuna kadar bu ciddiyetle gitmemiz lazım. Bu gemiyi limana hep beraber yanaştırmak istiyoruz" dedi.Manisa temsilcisi, en yakın rakibi Hekimoğlu Trabzon'un da haftayı 1 puanla kapatmasıyla aradaki 14 puanlık farkı korudu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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