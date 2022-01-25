Manisa FK'da Orgill yine sakatlandı

MANİSA (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig'de üst üste 2 galibiyetle tekrar çıkışa geçen Manisa Futbol Kulübü'nde golcü Dever Orgill tekrar sakatlandı. Sezon başında Fraport TAV Antalyaspor'dan büyük umutlarla transfer edilmesine rağmen ilk hafta 3 gol birden attıktan sonra suskunluğa bürünen Orgill, 8 maç ağları sarsamayıp ardından sakatlanarak devreyi erken kapattı.

Devre arasında takıma dönen 32 yaşındaki Orgill, son Gençlerbirliği maçı öncesi antrenmanda adalesinden sakatlandı. Oyuncunun ikinci devrede en az 8 hafta daha takımdan uzak kalacağı açıklandı. Manisa FK'da Gençlerbirliği maçı kadrosuna alınmayan yeni transfer Sırp golcü Ognjen Ozegovic'in lisansı ise bu hafta çıkacak.

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