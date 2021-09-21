Manisa FK'da Orgill sustu

TFF 1'inci Lig'de son 3 maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Menemenspor ve Royal Hastanesi Bandırmaspor'a yenilerek düşüşe geçen Manisa Futbol Kulübü'nün golcüsü Dever Orgill sessizliğe büründü. Sezon başında Süper Lig ekibi Fraport Tav Antalyaspor'dan transfer edilen Jamaikalı, ilk maçında şov yaptı.

Manisa FK'nın 1'inci hafta deplasmanda 4-3 kazandığı İstanbulspor müsabakasında ağlara 3 gol birden bırakan deneyimli forvet, ardından 4 maçta ağları havalandıramadı. Son Bandırmaspor karşılaşmasında da sakatlığından dolayı forma giyemeyen Orgill'in bu hafta deplasmanda oynanacak Bereket Sigorta Ümraniyespor karşılaşmasına yetişmesi bekleniyor.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri