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Manisa FK'da Orgill kalıyor, Tormin yolcu

Manisa FK'da Orgill kalıyor, Tormin yolcu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

SPOR Toto 1'inci Lig'de Altaş Denizlispor deplasmanındaki galibiyetle tekrar çıkışa geçen Manisa Futbol Kulübü, kadrosundaki yabancılardan Guevin Tormin'den kulüp bulmasını istedi.

MANİSA (DHA) -

SPOR Toto 1'inci Lig'de Altaş Denizlispor deplasmanındaki galibiyetle tekrar çıkışa geçen Manisa Futbol Kulübü, kadrosundaki yabancılardan Guevin Tormin'den kulüp bulmasını istedi. Sezon başında transfer edilen Fransız sağ kanat oyuncusu, ligde 1'i ilk 11'de 5 maçta forma giyerek 2 gol attı. Sezonun ilk haftasında 3 kez ağları sarstıktan sonra suskun kalan, ağır bir sakatlık yaşayan santrfor Dever Orgill'in ise takımda tutulacağı öğrenildi. Devre arasında iyiyeşip takıma dönen Orgill, ikinci yarının ilk haftasında İstanbulspor karşısında 35 dakika görev yaptı. Ara transferde şimdiye kadar Çaykur Rizespor'dan ön libero Yasin Pehlivan ve Altay'dan sol kanat Erhan Çelenk'i alan Manisa FK'nın mutlaka yabancı golcü takviyesi de yapacağı öğrenildi.


- Manisa

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

Denizlispor, Spor Toto, Manisa, Spor, Haber

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