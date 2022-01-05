Manisa FK'da Metin Uçar takımdan ayrıldı

Spor Toto 1'inci Lig'de ikinci yarıda alt sıralardan kurtulma mücadelesi verecek Manisa Futbol Kulübü'nde kaleci Metin Uçar'la yollar ayrıldı.

Bu sezon sadece 4 maçta kaleyi koruyan 30 yaşındaki file bekçisi Ankara Keçiörengücü'ne gitti. Manisa FK'nın Metin'in ayrılmasının ardından yeni bir kaleci alacağı bildirildi. Öte yandan ikinci yarı hazırlıkları kapsamında 2'nci Lig ekibi Somaspor'la özel maçta karşı karşıya gelen Manisa FK rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Manisa Futbol Kulübü'nün golünü Tabekou atarken, Somaspor'un golü ise Yasin Abdioğlu'ndan geldi.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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