Manisa FK'da Mehmet Yılmaz'ın sözleşmesi 3 yıl daha uzatıldı TFF 2. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübünden yapılan açıklamada, Mehmet Yılmaz'la olan sözleşmenin 3 yıl daha uzatıldığı açıklandı.

TFF 2. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübünden yapılan açıklamada, Mehmet Yılmaz'la olan sözleşmenin 3 yıl daha uzatıldığı açıklandı. TFF 2. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübünde 4 sezondur forma giyen Mehmet Yılmaz'ın sözleşmesi 3 yıl daha uzatıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Başarılı futbolcumuz Mehmet Yılmaz'a siyah beyazlı formamız ile başarılar dileriz." denildi. - MANİSA Kaynak: İHA