Manisa FK'da Mehmet Güven gitti
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Manisa FK'da Mehmet Güven gitti

Manisa FK'da Mehmet Güven gitti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig'in yeni ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, iç transferde takım kaptanlarından Mehmet Güven'le yollarını ayırdı.

TFF 1'inci Lig'in yeni ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, iç transferde takım kaptanlarından Mehmet Güven'le yollarını ayırdı.

Siyah-beyazlı ekipte geçen sezon 25 maçta forma giyerek 2'nci Lig'deki namağlup şampiyonluğa katkı yapan 34 yaşındaki orta saha oyuncusunun sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Manisa FK, futbolcunun ayrılığını, "Geçtiğimiz sezon namağlup şampiyonluğumuzda büyük emekleri olan Mehmet Güven ile yollarımızı ayırdık. Mehmet Güven'e kulübümüze vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" açıklamasıyla duyurdu. Manisa ekibi dış transferde şimdiye kadar Keçiörengücü'nden kaleci Muhammed Birkan Tetik, Samsunspor'dan stoper Veli Çetin, Giresunspor'dan stoper Sadi Karaduman, Hatayspor'dan kanat oyuncusu Selim Ilgaz, Denizlisporlu orta saha Kubilay Aktaş ve Eskişehirspor'un savunmasıcı Bedirhan Altunbaş'ı almıştı.


- Manisa

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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