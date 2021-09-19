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Manisa FK'da kötü gidişat sürüyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Manisa FK'da kötü gidişat sürüyor

TFF 1'inci Lig'de sezonun ilk 3 haftasında 9 puan toplayan ve 2'nci Lig'de namağlup şampiyon olduğu geçen sezondan beri 39 maç yenilgi yüzü görmeyen Manisa Futbol Kulübü, 1 hafta içinde adeta çöküşe geçti.

TFF 1'inci Lig'de sezonun ilk 3 haftasında 9 puan toplayan ve 2'nci Lig'de namağlup şampiyon olduğu geçen sezondan beri 39 maç yenilgi yüzü görmeyen Manisa Futbol Kulübü, 1 hafta içinde adeta çöküşe geçti. Ligin 4'üncü haftasında evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 1-0 yenilerek ilk mağlubiyetini alan siyah-beyazlılar, ardından üst üste Menemenspor ve Royal Hastanesi Bandırmaspor'a kaybetti.

Hafta içi mesaisinde Menemen'e deplasmanda kaybettikten sonra son olarak evinde Bandırmaspor'a 3-1 yenilen Manisa FK zirveden de uzaklaştı. Sezona iddialı girmesine rağmen devamını getiremeyen Manisa FK'da moraller taban yaptı. Teknik Direktör Serkan Özbalta'nın alınan yenilgilerden dolayı yönetime rapor vereceği bildirdi. Geçen sezon takımı 2'nci Lig'de zafere taşıyan Özbalta'nın koltuğunun sallantıda olduğu iddia edilirken, birçok teknik adamın Manisa FK'nın son maçını izlediği vurgulandı.


- Manisa

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