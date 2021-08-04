Manisa FK'da kombine bilet fiyatları belli oldu
Manisa Futbol Kulübü TFF 1. Lig'de Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda oynayacağı tüm resmi iç saha karşılaşmalarının kombine fiyatları belli oldu.
Manisa Futbol Kulübü TFF 1. Lig'de Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda oynayacağı tüm resmi iç saha karşılaşmalarının kombine fiyatları belli oldu.
2021 - 2022 TFF 1. Lig Futbol Sezonu kombine satışları önümüzdeki hafta içerisinde başlayacak. Taraftarlar, www.passo.com.tr web sitesi ve Passo Mobil uygulama üzerinden kombine satın alımı işlemleri gerçekleştirilebilecek.
Manisa FK'nın 2021-2022 sezonu kombine bilet fiyatları ise şu şekilde açıklandı: "Batı kapalı tribün (E, F, G, H): 375 TL, Batı Kapalı Tribün (C, D, I, J) 275 TL, Batı Kapalı Tribün (A, B, K, L) 225 TL, Maraton Tribün 175 TL." - MANİSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı