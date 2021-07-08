Manisa FK'da kamp başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Manisa FK'da kamp başladı

Manisa FK'da kamp başladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi anterenmanlarının Manisa'daki ilk etabını tamamlayan Manisa Futbol Kulübü, Afyonkarahisar'da kampa girdi.

TFF 1'inci Lig'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi anterenmanlarının Manisa'daki ilk etabını tamamlayan Manisa Futbol Kulübü, Afyonkarahisar'da kampa girdi. Siyah-beyazlı ekip 19 Temmuz'a kadar Afyon'daki kampını sürdürecek. Manisa FK, bayram izninin ardından 22 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında aynı yerde yeniden kampa girecek. Geçen sezon 2'nci Lig Beyaz Grup'ta namağlup şampiyon olan Manisa ekibinde yeni transferler Keçiörengücü'nden kaleci Muhammed Birkan Tetik, Samsunspor'dan stoper Veli Çetin, Giresunspor'dan stoper Sadi Karaduman, Hatayspor'dan kanat oyuncusu Selim Ilgaz, Denizlisporlu orta saha Kubilay Aktaş, Eskişehirspor'dan stoper Bedirhan Altunbaş ve kulüp tarihinin ilk yabancı oyuncusu Slovenyalı orta saha Leon Sever de takımla Afyonkarahisar kampına katıldı.


Manisa FK'da kamp başladı
Manisa FK'da kamp başladı
Manisa FK'da kamp başladı
Manisa FK'da kamp başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ilk finalist İtalya
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ilk finalist İtalya
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vahap Seçer Muharrem İnce Meral Akşener Mustafa Varank Vladimir Putin
Magazin Şevval Sam Acun Ilıcalı İbrahim Selim Mohammed Al Saloussi
Spor Mesut Özil Erol Bulut Metin Oktay Rıza Çalımbay Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Manisa FK'da kamp başladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.7.2021 10:59:01. #1.16#

title