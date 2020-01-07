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Manisa FK'da iki isim belirsiz

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk yarısını 42 puanla lider tamamlayıp ikinci yarıda şampiyonluk ipini göğüslemeyi hedefleyen Manisa Futbol Kulübü'nde, kadro dışı bırakılan İsmail Haktan Odabaşı ile ikinci yarıda takımda düşünülmeyen Ömer Kandemir'in durumları netleşmedi.

07.01.2020 11:40 | Son Güncelleme: 07.01.2020 11:40
Manisa FK'da iki isim belirsiz

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk yarısını 42 puanla lider tamamlayıp ikinci yarıda şampiyonluk ipini göğüslemeyi hedefleyen Futbol Kulübü'nde, kadro dışı bırakılan Odabaşı ile ikinci yarıda takımda düşünülmeyen 'in durumları netleşmedi. Yönetimin iki futbolcuyla da henüz karşılıklı olarak anlaşmaya varamadığı açıklanırken, İsmail ve Ömer'in altyapıyla antrenmanlarını sürdürdüğü vurgulandı. Yönetimin iki futbolcuyla hafta sonuna kadar bir kez daha masaya oturması bekleniyor. Teknik direktör İsmail Ertekin'in de iki ismi kesin olarak kadroda düşünmediği öğrenildi. Sezon başında da kulüp bulması istenen ancak ayrılmaya yanaşmayan İsmail Haktan, aylardır takımdan ayrı çalışıyor.


Kaynak: DHA
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