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Manisa FK'da heyecanlı bekleyiş

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezon koronavirüs salgınıyla 19 Mart'ta durdurulmadan önce 63 puanla ikinci sırada yer alarak Play-Off'u garantileyen Manisa Futbol Kulübü, Futbol Federasyonu tarafından 1'inci Lig'e alınmayı bekliyor.

Manisa FK'da heyecanlı bekleyiş
06.07.2020 14:22 | Son Güncelleme: 06.07.2020 14:41

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezon koronavirüs salgınıyla 19 Mart'ta durdurulmadan önce 63 puanla ikinci sırada yer alarak Play-Off'u garantileyen Manisa Futbol Kulübü, Futbol Federasyonu tarafından 1'inci Lig'e alınmayı bekliyor. Salgın yüzünden duran alt ligleri geçen hafta oynatmama kararı alan TFF, liglerin nasıl tescil edileceğiyle ilgili kararını bu hafta içinde açıklayacak. Tesisleşme ve altyapı anlamında önemli yatırım yapıp ligin en iddialı kulüplerinden olan, Ulusal Kulüp Lisansı'nı erken yenileyen Manisa FK, TFF'nin 2'nci Lig'den 1'inci Lig'e ilk 2 sırada yer alan takımları almasını istiyor. 

Geçen hafta sonuna kadar her ihtimale karşı antrenmanlarını sürdüren siyah-beyazlı ekip, cumartesiden itibaren çalışmalarını durdurdu. Manisa FK, 1'inci Lig'e alındığı takdirde hazır durumda olmak için yerli ve yabancı transfer arayışlarına da şimdiden başladı. Teknik direktör Cihat Arslan, "Biz direkt 1'inci Lig'e alınacağımız konusunda çok umutluyuz. Heyecanlı bekleyişimizi sürdürüyoruz. Lig durmadan önce şampiyonluk şansımız vardı ve Play-Off oynansa da en iddialı takım olacaktık. Türk futbolunun en kurumsal yapılarından birine sahip olan Manisa Futbol Kulübü'nün yeri üst ligler" dedi.


- Manisa

Kaynak: DHA

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