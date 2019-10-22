Manisa FK'da herkes golcü

22.10.2019 12:13

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 8 maçta 7 galibiyet alıp liderlik koltuğunda oturan ve attığı 31 golle profesyonel liglerin en skorer ekibi olan Manisa Futbol Kulübü'nde 13 farklı oyuncu gol sevinci yaşadı. Siyah-beyazlılarda forvet Serdar Deliktaş 9 kez fileleri sarsarak gol krallığında zirveye çıktı. Zahit Fındak ve Dilaver Güçlü 5'er kez topu ağlara gönderirken, Ferhat Yazgan ile Erhan Kara 2'şer defa gol sevinci yaşadı.

Manisa ekibinde diğer golleri Zafer Kurşunlu, Çağrı Giritlioğlu, Onur Kolay, Oğuz Kocabal, Mehmet Yılmaz, Volkan Okumak, Nizamettin Çalışkan ve Sinan Kurumuş kaydetti. Bu sezon rakiplerine adeta gözdağı veren Manisa Futbol Kulübü'nün teknik direktörü İsmail Ertekin, "Futbolun meyvesi gol. Her oyuncumun katkılarından memnunum. Şu ana kadar iyi bir dönem geçirdik. Ancak işimiz bitmedi. Aynı ciddiyet ve disiplinle çalışacağız" dedi.

Kaynak: DHA