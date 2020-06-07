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Manisa FK'da hazırlıklar yeniden başladı

TFF 2. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübünde bir süre önce ara verilen çalışmalar yeniden başladı.

Manisa FK'da hazırlıklar yeniden başladı
07.06.2020 00:43 | Son Güncelleme: 07.06.2020 00:47

TFF 2. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübünde bir süre önce ara verilen çalışmalar yeniden başladı.

Manisa Futbol Kulübü'nde teknik heyet, futbolcular ve personele yapılan Covid -19 PCR testlerinin negatif çıkmasının ardından bir süredir ara verilen çalışmalar, bugün gerçekleşen antrenmanla yeniden başladı. Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde gerçekleşti. Aerobik koşu çalışmasının yapıldığı ilk antrenmanı, kulüp başkanı Mevlüt Aktan da yakından takip etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

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