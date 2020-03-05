Manisa FK'da hazırlıklar devam ediyor

05.03.2020 14:25 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:25

Manisa Futbol Kulübü, Cumartesi günü saat 14.30'da Mümin Özkasap Stadı'nda karşılaşacağı Başkent Akademi FK maçının hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.



TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 27. hafta mücadelesinde Cumartesi günü saat 14.30'da, Mümin Özkasap Stadı'nda Başkent Akademi FK ile karşılaşacak olan Manisa Futbol Kulübü hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Cihat Arslan yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ve 5'e 2 pas çalışmasıyla başladı. Manisa Futbol Kulübünün antrenmanı gol vuruşu çalışması ve stretching ile sona erdi. - MANİSA

Kaynak: İHA