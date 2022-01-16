Manisa FK'da, Gençlerbirliği maçının hazırlıkları başladı - Haberler Spor
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Manisa FK'da, Gençlerbirliği maçının hazırlıkları başladı

Manisa FK'da, Gençlerbirliği maçının hazırlıkları başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Denizlispor'u deplasmanda 1-0 yenerek moral bulan Manisa Futbol Kulübü, Spor Toto 1. Lig 22. hafta mücadelesinde sahasında ağırlayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı.

MANİSA (İHA) - Denizlispor'u deplasmanda 1-0 yenerek moral bulan Manisa Futbol Kulübü, Spor Toto 1. Lig 22. hafta mücadelesinde sahasında ağırlayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı.

Fikri Bayrıl Tesisleri'nde Teknik Direktör Turgay Altay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Altaş Denizlispor maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken diğer oyuncular ise ısınma hareketlerinin ardından dar alan oyunları oynadı.

Manisa FK Spor Toto 1. Lig 22. haftasında kendi evinde 22 Ocak Cumartesi günü saat 13.30'da Gençlerbirliği ile karşılaşacak. - MANİSA

Manisa FK'da, Gençlerbirliği maçının hazırlıkları başladı

Manisa FK'da, Gençlerbirliği maçının hazırlıkları başladı

Manisa FK'da, Gençlerbirliği maçının hazırlıkları başladı

Manisa FK'da, Gençlerbirliği maçının hazırlıkları başladı

Manisa FK'da, Gençlerbirliği maçının hazırlıkları başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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Denizlispor'u deplasmanda 1-0 yenerek moral bulan Manisa Futbol Kulübü, Spor Toto 1. Lig 22. hafta mücadelesinde sahasında ağırlayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı.

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