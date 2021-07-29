Manisa FK'da Ferhat Yazgan'a veda
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Manisa FK'da Ferhat Yazgan'a veda

Manisa FK'da Ferhat Yazgan'a veda
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

YENİ sezonda tarihinde ilk kez TFF 1'inci Lig'de mücadele edecek Manisa Futbol Kulübü dış transfer çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da kadroda düşünmediği futbolcularıyla vedalaşıyor.

YENİ sezonda tarihinde ilk kez TFF 1'inci Lig'de mücadele edecek Manisa Futbol Kulübü dış transfer çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da kadroda düşünmediği futbolcularıyla vedalaşıyor. Siyah-beyazlılar son 2 sezondur formasını terleten orta saha oyuncusu Ferhat Yazgan'la yollarını ayırdı. 

Kulüpten yapılan açıklamada, "İki sezon boyunca takımımızda yer alan ve şampiyonluğumuzda büyük emeği olan Ferhat Yazgan ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Ferhat'a kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.Geçen sezon ligde 25 maçta görev alan 28 yaşındaki futbolcu 770 dakika sahada kalıp 2 golle oynadı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Manisa FK'da Ferhat Yazgan'a veda - Haberler Spor
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