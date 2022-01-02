Manisa FK'da Erhan ve Yasin imzalayacak

MANİSA (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig'de ilk yarının son haftalarında yaptığı çıkışla devreyi düşme hattının üzerindre tamamlayan Manisa Futbol Kulübü, ara transferde kadrosunu güçlendirmek için arayışlarını sürdürürken, Süper Lig ekipleri Altay'dan Erhan Çelenk ve Çaykur Rizespor'dan Yasin Pehlivan'la sözleşme imzalamaya çok yaklaştı.

Siyah-beyazlılar, Altay'ın kadroda düşünmediği 32 yaşındaki sol kanat oyuncusu Erhan ve Çaykur Rizespor'dan gurbetçi ön libero Yasin'i takıma katmaya hazırlanıyor. Erhan, kariyerinde BŞB Erzurumspor, Gaziantep FK ve Altay'da 1'inci Lig'den Süper Lig'e çıkma sevinci yaşamıştı. Resmi olarak ikinci yarı start aldıktan sonra 12 Ocak'ta başlayacak ara transfer dönemi öncesi Manisa FK'nın Eyüpspor'dan 26 yaşındaki merkez orta saha Gökcan Kaya'yla da ilgilendiği öğrenildi. Gökcan'ın kiralık alınması bekleniyor.

Manisa FK'nın sezon başında Fraport TAV Antalyaspor'dan büyük umutlarla transfer ettiği ancak bekleneni veremeyen golcü Dever Orgill'le yollarını ara transfer döneminde ayırması bekleniyor. 31 yaşındaki futbolcu ligin ilk haftasında 3 gol birden attıktan sonra suskunluğa büründü. İlk haftanın ardından 11'de forma giydiği 8 maçta ağları hiç sarsamayan Orgill, daha sonra sakatlığı nüksedince devreyi erken kapattı.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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