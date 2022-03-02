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Manisa FK'da en golcü Gakpa

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Manisa FK'da en golcü Gakpa

SPOR Toto 1'inci Lig'de evinde Üyüpspor'u yenerek 2'de 2 yapan ve Play-Off yarışında umutlanan Manisa Futbol Kulübü'nde Marvin Gakpa takımın en skorer oyuncusu oldu.

MANİSA (DHA) -

SPOR Toto 1'inci Lig'de evinde Üyüpspor'u yenerek 2'de 2 yapan ve Play-Off yarışında umutlanan Manisa Futbol Kulübü'nde Marvin Gakpa takımın en skorer oyuncusu oldu. Orta saha, kanat ve forvette oynayabilen Fransız futbolcu ağları 5 kez sarsarak siyah-beyazlıların gol yükünü çekti. Sezon başında Fransa'nın Paris FC takımından transfer edilen 28 yaşındaki oyuncu, Kocaelispor, Ankara Keçiörengücü, Altaş Denizlispor, Gençlerbirliği ve Bereket Sigorta Ümraniyespor maçlarında fileleri sarstı. Manisa FK, Gakpa'nın gol attığı hiçbir maçı kaybetmedi. Bu karşılaşmalarda 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Manisa FK, Gakpa'nın fileleri sarstığı maçlarda 13 puanı hanesine yazdırdı.


- Manisa

Demirören Haber Ajansı - Spor

Spor Toto, Play Off, Manisa, Spor, Haberler

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