Manisa FK'da bombardıman başlıyor
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Manisa FK'da bombardıman başlıyor

Manisa FK'da bombardıman başlıyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye liglerinde 29 yıl sonra namağlup şampiyon olan ilk takım unvanını alıp 2'nci Lig'den tarihinde ilk kez TFF 1'inci Lig'e yükselen Manisa Futbol Kulübü, transfer taarruzuna başlıyor.

Türkiye liglerinde 29 yıl sonra namağlup şampiyon olan ilk takım unvanını alıp 2'nci Lig'den tarihinde ilk kez TFF 1'inci Lig'e yükselen Manisa Futbol Kulübü, transfer taarruzuna başlıyor. Sportif direktörlük görevine Taner Savut'la yollarını ayırıp Serkan İşyapan'ı getiren siyah-beyazlı ekip, bekleme yapmadan Süper Lig'e yükselecek kadroyu oluşturmak için kolları sıvadı. Takım kaptanları Nizamettin Çalışkan ve Mehmet Güven'le daha önce sezon içinde sözleşme yenileyen Manisa FK, dış transferde Giresunspor'la Süper Lig'e çıkma sevinci yaşayan 28 yaşındaki stoper Sadi Karaduman'la 2 yıllığına anlaştı. Sadi, geçen sezon Hatayspor ile de şampiyon oldu.

Manisa FK, yine 1'inci Lig'de Adana Demirspor'la şampiyonluk yaşayan Galatasaray'ın 20 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Yunus Akgün ile Süper Lig'de Denizlispor'la küme düşen yıldız golcü Hugo Rodallega'ya da kanca attı. Genç yaşına rağmen Galatasaray'da daha önce Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde şans bulan Yunus, Adana Demirspor'da 28 maçta 5 golle oynadı. Premier Lig tecrübesinin ardından ülkemizde 2015 yılından beri Akhisarspor, Trabzonspor ve Denizlispor formalarını giyen 35 yaşındaki Kolombiyalı yıldız Rodallega, geçen sezon Süper Lig'de 37 maçta 14 gol atıp formunu tekrar kanıtladı. Rodallega'ya Manisa'nın yanı sıra birçok takımdan teklif var.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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