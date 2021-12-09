Manisa FK'da Bedirhan sakatlığı sebebiyle 8-10 hafta yok

MANİSA (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig'de cumartesi günü Bursaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Manisa Futbol Kulübü, sağ bek Bedirhan Altunbaş'ın sakatlığı ile sarsıldı.

Siyah-beyazlılarda 22 yaşındaki oyuncunun antrenmanda sakatlandığı ve çapraz bağlarında yırtık olduğu bildirildi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Geçmiş olsun Bedirhan Altunbaş. Antrenmanda sakatlık yaşayan futbolcumuz Bedirhan'ın sol diz dış yan bağlarında ve arka çapraz bağında yırtık tespit edildi. Yaklaşık 8 ile 10 hafta arasında sahalardan uzak kalacak olan Bedirhan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede aramıza dönmesini diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.Bedirhan bu sezon Manisa FK'da 3 lig maçında forma giydi.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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