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Manisa FK'da Bandırmaspor hazırlıkları başladı

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Manisa FK'da Bandırmaspor hazırlıkları başladı

TFF 1. Lig'in ilk 3 haftasını 9 puanla kapatan son iki haftayı ise puansız geçen Manisa FK ligin 6'ncı haftasında evinde karşılaşacağı Bandırmaspor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.

TFF 1. Lig'in ilk 3 haftasını 9 puanla kapatan son iki haftayı ise puansız geçen Manisa FK ligin 6'ncı haftasında evinde karşılaşacağı Bandırmaspor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.

Manisa Futbol Kulübü, TFF 1. Lig 6. hafta mücadelesinde sahasında ağırlayacağı Royal Hastanesi Bandırmaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde gerçekleşen antrenmanda takım oyuncuları, ısınma hareketlerinin ardından dar alan oyunları oynadı.

Manisa Futbol Kulübü, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek. - MANİSA

Manisa FK'da Bandırmaspor hazırlıkları başladı

Manisa FK'da Bandırmaspor hazırlıkları başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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