Manisa FK'da 5 futbolcuya af çıktı

MANİSA (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nde 2 hafta önce iç sahadaki 3-0'lık Adanaspor mağlubiyetinin ardından kadro dışı bırakılan 5 oyuncu affedildi. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kadro dışı bırakılan oyuncularımız Kubilay Aktaş, Anıl Koç, Andre Sousa, Sadi Karaduman ve Kemal Rüzgar, yönetim kurulumuz ve teknik heyetimizin aldığı karar doğrultusunda yeniden takımımızla birlikte çalışmalara başlayacaktır" ifadelerine yer verildi.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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