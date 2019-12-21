Haberler » Spor » Manisa FK'da 3 isimle yollar ayrıldı - Spor

Manisa FK'da 3 isimle yollar ayrıldı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 3 maçını kazanamamasına rağmen devre arasına 42 puanla lider giren Manisa Futbol Kulübü, kadroda operasyona başladı.

21.12.2019 12:56 | Son Güncelleme: 21.12.2019 12:56
Manisa FK'da 3 isimle yollar ayrıldı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 3 maçını kazanamamasına rağmen devre arasına 42 puanla lider giren Kulübü, kadroda operasyona başladı. Siyah-beyazlılar Anıl Atağ, Ömer Kandemir ve Taha Can Velioğlu ile yolları resmen ayırdı. Oyuncularla karşılıklı görüşen yönetim karşılıklı anlaşarak Anıl, Ömer ve Taha'nın sözleşmelerini feshetti. Manisa FK'da orta saha Emir'le de vedalaşılacağı öğrenildi. Sezon başından beri kadro dışı olan İsmail Haktan'ın durumu ise belirsiz. İkinci yarıda yine zirveyi hedefleyecek Ege ekibinde dış transfer çalışmalarının da en kısa sürede başlaması bekleniyor. 


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler